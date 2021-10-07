Эл Свейгарт «Автоматизация рутинных задач с помощью Python» (2-е издание) + примеры

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В переработанном втором издании книги вы узнаете, как использовать Python для написания программ, освоите основы Python и исследуете стандартную библиотеку модулей, позволяющих решать самые разнообразные задачи.

Во второе издание книги включена новая глава, посвященная проверке вводимых данных. Также рассмотрены вопросы автоматизации работы с приложениями Gmail и Google Таблицы и даны советы по автоматическому обновлению CSV-файлов. Вы узнаете, как писать программы, которые легко выполняют следующие задачи автоматизации:

поиск текста в файле или в нескольких файлах;

создание, обновление, перемещение и пе- реименование файлов и папок;

поиск в Интернете и загрузка веб-контента;

обработка и шифрование PDF-документов;

рассылка электронной почты и текстовых уведомлений;

заполнение веб-форм.

Пошаговые инструкции помогут лучше понять, как работает та или иная программа, а обновленные учебные проекты в конце каждой главы дадут возможность применить полученные навыки для автоматизации аналогичных задач.

Не тратьте время на выполнение рутинной работы. Даже не имея опыта программирования, благодаря данной книге вы вполне сможете заставить компьютер сделать все необходимое!

Эл Свейгарт — разработчик программного обеспечения, автор множества компьютерных книг. Python — его любимый язык программирования, для которого он разработал несколько модулей с открытым исходным кодом. Многие книги Эла Свейгарта свободно доступны на условиях лицензии Creative Commons на его сайте: https : //inventwithpython.com

Эта книга — не справочник, а руководство для начинающих. Используемый в ней стиль программирования иногда идет вразрез с общепринятыми практиками (например, в некоторых программах используются глобальные переменные), но это компромиссное решение, позволяющее сделать код более легким для изучения. Книга предназначена для тех, кому будет достаточно научиться писать простой одноразовый код, поэтому стилю оформления программ и приданию им элегантного вида не уделяется особого внимания. В книге не рассматриваются продвинутые концепции программирования, такие как ООП, списковые включения или генераторы, чтобы не усложнять материал. Опытные программисты наверняка найдут в книге те места, где код можно сделать более эффективным, но нас в первую очередь интересует создание работоспособных программ с минимальными усилиями.

Формат: PDF, DjVu

Язык: Русский

Страниц: 672

ISBN: 978-5-907365-55-1

Издатель: ООО «Диалектика»

Год: 2021

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Желаем Вам приятного чтения!

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