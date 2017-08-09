Создание и настройка групповых политик в Windows Server 2008 R2

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Данное руководство представляет собой пошаговую инструкцию по созданию и настройке локальной групповой политики, а также групповых политик на уровне доменов и подразделений в Windows Server 2008 R2.

Групповые политики – это набор правил, обеспечивающих инфраструктуру, в которой администраторы локальных компьютеров и доменных служб Active Directory могут централизовано развертывать и управлять настройками пользователей и компьютеров в организации. Все настройки учетных записей, операционной системы, аудита, системного реестра, параметров безопасности, установки программного обеспечения и прочие параметры развертываются и обновляются в рамках домена при помощи параметров объектов групповой политики GPO (Group Policy Object).

I. Область действия групповых политик

Все групповые политики имеют свою область действия (scope), которая определяет границы влияния политики. Области действия групповых политик условно можно разделить на четыре типа:

Локальные групповые политики

Групповые политики, применяемые к локальному компьютеру, или локальные групповые политики. Эти политики настраиваются в оснастке «Редактор локальных групповых политик» и применяются только к тому компьютеру, на котором они были настроены. Они не имеют механизма централизованного развертывания и управления и, по сути, не являются групповыми политиками.

Групповые политики доменов

Объекты групповых политик, применяемые к домену Active Directory (AD) и оказывающие влияние на все объекты, имеющие отношение к данному домену. Поскольку в рамках домена работает механизм наследования, то все политики, назначенные на домен, последовательно применяются и ко всем нижестоящим контейнерам.

Групповые политики подразделения

Политики, применяемые к подразделению (Organizational Unit policy, сокр. OU) и оказывающие влияние на все содержимое данного OU и дочерних OU (при их наличии).

Групповые политики сайтов

Сайты в AD используются для представления физической структуры организации. Границы сайта определяются одной или несколькими IP-подсетями, которые объединены высокоскоростными каналами связи. В один сайт может входить несколько доменов и наоборот, один домен может содержать несколько сайтов. Объекты групповой политики, примененные к сайту AD, оказывают влияние на все содержимое этого сайта. Следовательно, групповая политика, связанная с сайтом, применяется ко всем пользователям и компьютерам сайта независимо от того, к какому домену они принадлежат.

II. Порядок применения и приоритет групповых политик

Порядок применения групповых политик напрямую зависит от их области действия. Первыми применяются Локальные политики, затем Групповые политики сайтов, затем отрабатывают Доменные политики и затем OU политики. Если на одну OU назначено несколько GPO, то они обрабатываются в том порядке, в котором были назначены (Link Order).

Приоритет GPO напрямую зависит от порядка их применения — чем позднее применяется политика, тем выше ее приоритет. При этом нижестоящие политики могут переопределять вышестоящие — например Локальная политика будет переопределена Доменной политикой сайта, Доменная политика — политикой OU, а политика вышестоящего OU — нижестоящими политиками OU.

III. Создание локальной групповой политики

1. Для создания локальной групповой политики зайдите на рабочую станцию, нажмите Пуск, в поле поиска введите Выполнить, затем, в поисковой выдаче, выберите Выполнить (Рис.1).

Рис.1

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2. В открывшемся окне введите в поле gpedit.msc, затем нажмите OK (Рис.2).

Рис.2

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3. В открывшемся окне Вы увидите две основные категории параметров групповой политики — параметры конфигурации компьютера и параметры конфигурации пользователя. Параметры конфигурации компьютера применяются к компьютеру в целом, то есть действуют в отношении всех пользователей, входящих в систему на данном компьютере, без различия, гости они, пользователи или администраторы. Параметры конфигурации пользователя действуют только в отношении конкретно заданных пользователей (Рис.3).

Рис.3

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4. Выберите: Конфигурация пользователя > Административные шаблоны > Рабочий стол > Active Desktop. В правой колонке выберите Фоновые рисунки рабочего стола и нажмите Изменить (меню вызывается через правую кнопку мыши) (Рис.4).

Рис.4

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5. В появившемся окне выберите пункт Включить, затем в поле Имя фонового рисунка введите путь к фоновому рисунку (прим. в данном примере это C:\Green_Local.jpg), после чего нажмите Применить и ОК. Затем перезагрузите компьютер (Рис.5).

Рис.5

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6. После перезагрузки компьютера Вы увидите, что политика отработала и фон рабочего изменился (Рис.6).

Рис.6

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IV. Создание и настройка групповой политики на уровне домена

1. Для создания групповой политики на уровне домена зайдите на сервер, выберите Пуск > Администрирование > Управление групповой политикой (Рис.7).

Рис.7

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2. Выберите домен (прим. в данном руководстве это example.local), через правую кнопку мыши вызовите меню, в котором выберите Создать объект групповой политики в этом домене и связать его… (Рис.8).

Рис.8

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3. В появившемся окне выберите, в соответствующем поле, имя новой групповой политики (прим. в данном руководстве это GPO-1), затем нажмите ОК (Рис.9).

Рис.9

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4. Выберите созданную групповую политику (прим. GPO-1), через правую кнопку мыши вызовите меню, в котором выберите Изменить (Рис.10).

Рис.10

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5. Выберите: Конфигурация пользователя > Политики > Административные шаблоны > Рабочий стол > Active Desktop. В правой колонке выберите Фоновые рисунки рабочего стола и нажмите Изменить (меню вызывается через правую кнопку мыши) (Рис.11).

Рис.11

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6. В появившемся окне выберите пункт Включить, затем в поле Имя фонового рисунка введите путь к фоновому рисунку (прим. в данном примере это C:\Yellow_Domain_GPO-1.jpg), после чего нажмите Применить и ОК. Затем перезагрузите компьютер на котором ранее устанавливали локальную групповую политику (Рис.12).

Рис.12

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7. После перезагрузки компьютера Вы увидите, что групповая политика домена отработала и фон рабочего стола на компьютере изменился (прим. на компьютере доменные политики успешно применились и переопределили настройки, задаваемые локальными политиками. Т.о. установленный локальной политикой зеленый фон был переопределён и, в соответствии с доменной политикой, стал жёлтым) (Рис.13).

Рис.13

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V. Создание и настройка групповой политики на уровне подразделения

1. Для создания групповой политики на уровне подразделения (Organizational Unit policy, сокр. OU) зайдите на сервер, выберите Пуск > Администрирование > Управление групповой политикой (Рис.14).

Рис.14

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2. Выберите домен (прим. в данном руководстве это example.local), через правую кнопку мыши вызовите меню, в котором выберите Создать подразделение (Рис.15).

Рис.15

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3. В появившемся окне выберите, в соответствующем поле, имя нового подразделения (прим. в данном руководстве это OU-1), затем нажмите ОК (Рис.16).

Рис.16

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4. Выберите созданное подразделение (прим. OU-1), через правую кнопку мыши вызовите меню, в котором выберите Создать объект групповой политики в этом домене и связать его… (Рис.17).

Рис.17

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5. В появившемся окне выберите, в соответствующем поле, имя новой групповой политики (прим. в данном руководстве это GPO-2), затем нажмите ОК (Рис.18).

Рис.18

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6. Выберите созданную групповую политику (прим. GPO-2), через правую кнопку мыши вызовите меню, в котором выберите Изменить (Рис.19).

Рис.19

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7. Выберите: Конфигурация пользователя > Политики > Административные шаблоны > Рабочий стол > Active Desktop. В правой колонке выберите Фоновые рисунки рабочего стола и нажмите Изменить (меню вызывается через правую кнопку мыши) (Рис.20).

Рис.20

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8. В появившемся окне выберите пункт Включить, затем в поле Имя фонового рисунка введите путь к фоновому рисунку (прим. в данном примере это Red_OU_OU-1_GPO-2.jpg), после чего нажмите Применить и ОК. Затем перезагрузите компьютер на котором ранее устанавливали локальную групповую политику (прим. на этом же компьютере она была переопределена доменной групповой политикой) (Рис.21).

Рис.21

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9. После перезагрузки компьютера Вы увидите, что доменная политика (GPO-1) переопределена политикой (GPO-2), назначенной на OU. (Т.о. установленный локальной политикой зеленый фон был переопределён и, в соответствии с доменной политикой, стал жёлтым, после чего доменная политика была переопределена политикой OU и фон стал красным) (Рис.22).

Рис.22

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VI. Наследование в групповых политиках

1. На все политики в домене распространяется наследование, т.е. политики, назначенные на родительский контейнер (домен или OU), последовательно применяются ко всем дочерним контейнерам. При необходимости это можно изменить, отключив наследование для отдельно взятого OU. Для этого необходимо перейти в управление групповой политикой (прим. Пуск > Администрирование > Управление групповой политикой), выбрать нужное OU (прим. в данном руководстве это OU-1), кликнуть на нем правой клавишей мыши и в контекстном меню отметить пункт Блокировать наследование. После этого для данного OU и его дочерних OU (при их наличии) отменяется воздействие всех вышестоящих политик (Рис.23).

Примечание! Политика Default Domain Policy содержит настройки, определяющие политику паролей и учетных записей в домене. Эти настройки не могут быть заблокированы.

Рис.23

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VII. Форсирование применения групповых политик

1. Форсирование применения групповых политик применяется тогда, когда данная политика должна отработать независимо от остальных политик. Если политика форсирована, то, вне зависимости от своей области действия она получает наивысший приоритет. Это значит, что ее настройки не могут быть переопределены нижестоящими политиками, а также на нее не действует отмена наследования. Чтобы форсировать политику, необходимо перейти в управление групповой политикой (прим. Пуск > Администрирование > Управление групповой политикой), выбрать нужную политику (прим. в данном руководстве это GPO-1), кликнуть на ней правой клавишей мыши и в контекстном меню отметить пункт Принудительный (Рис.24).

Рис.24

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Надеемся, что данное руководство помогло Вам!

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