Прошивка смартфона POCO M3 Pro 5G

Share

В данном руководстве подробно описан и продемонстрирован процесс прошивки смартфона POCO M3 Pro 5G включая настройку Mi аккаунта, установку ADB и разблокировку устройства.

Процесс прошивки показан на примере модели POCO M3 Pro 5G 4/64 Gb, однако данное руководство подходит для прошивки практически всех смартфонов POCO и Xiaomi. Прошивка осуществляется на ОС Windows 10 x64 (на ОС Windows 7/8/8.1/11 действия производятся аналогичным образом).

В руководстве описан пример прошивки смартфона на индонезийскую версию, которая, в отличии от версий для России и ЕС, позволяет вести записи звонков, а приложения «Телефон», «Контакты», «SMS сообщения» — являются стандартными для Xiaomi (т.е. не Google).

ВАЖНО! Перед тем как начинать прошивку смартфона сделайте резервную копию данных и сохраните её на внешний носитель (например: SD-карту, флешку или ПК) т.к. все Ваши личные данные (музыка, фотографии, видео, журнал вызовов, контакты, SMS и т.п.), находящиеся на внутренней памяти смартфона, будут удалены. Перед тем как начинать прошивку смартфона сделайте резервную копию данных и сохраните её на внешний носитель (например: SD-карту, флешку или ПК) т.к. все Ваши личные данные (музыка, фотографии, видео, журнал вызовов, контакты, SMS и т.п.), находящиеся на внутренней памяти смартфона, будут удалены. Подключать смартфон желательно оригинальным кабелем. Прошивку для смартфона необходимо сохранить в папке, путь к которой содержит только латинские буквы. Важно отметить, что внезапное отключение компьютера в процессе работы программы может привести к серьезным проблемам с работой смартфона, вплоть до полной потери работоспособности.

Для прошивки смартфона понадобятся:

1. Заряженный смартфон (не менее 80% заряда);

2. USB кабель (желательно оригинальный);

3. ПК (в данном руководстве ПК с ОС Windows 10 x64);

4. SIM-карта с подключенным мобильным интернетом (для привязки Mi аккаунта к устройству);

5. Наличие Wi-Fi (желательно, но необязательно);

6. Второй смартфон (понадобится для разблокировки загрузчика);

7. Драйверы ADB (Android Debug Bridge):

Скачать Драйверы ADB

8. Драйверы USB для смартфона:

Скачать Драйверы USB

9. Программа Mi Unlock Tool (для разблокировки загрузчика):

Скачать Mi Unlock Tool

10. Программа Mi Flash (Mi Flash необходима для прошивки смартфона, в руководстве используется версия: 2021.2.26.0):

Скачать Mi Flash

11. Программное обеспечение (прошивка) для смартфона POCO M3 Pro 5G (прим. в данном руководстве используется индонезийская глобальная версия: 12.0.4.0 RKSIDXM):

Скачать Прошивку 12.0.4 RKSIDXM

.

I. Регистрация Mi аккаунта и привязка его к устройству

1. Вставьте в смартфон SIM-карту (на которую будет зарегистрирован Mi аккаунт), перейдите в Настройки, затем выберите Mi аккаунт. Зарегистрируйте Mi аккаунт по номеру телефона, в процессе регистрации Вам придёт SMS уведомление с кодом для подтверждения регистрации, который необходимо ввести в соотвтетствующее поле. Если в процессе регистрации аккаунт запросит разрешение на сбор информации — дайте разрешение. (Рис.1).

ВАЖНО! Запишите номер Mi аккаунта и пароль.

Рис.1

.

2. Перейдите в Настройки, затем выберите пункт О телефоне, после чего нажимайте на Версия MIUI (для POCO) до появления надписи: Вы стали разработчиком! (Рис.2).

Рис.2

.

3. Перейдите в Настройки, затем выберите пункт Расширенные настройки, перейдите в раздел Для разработчиков и активируйте пункт OEM разблокировка (прим. ползунок справа должен стать синим) (Рис.3).

Рис.3

.

4. В разделе Для разработчиков активируйте пункт Отладка по USB, после появления окна предупреждения и окончания отсчёта таймера — нажмите ОК (Рис.4).

Рис.4

.

5. В разделеДля разработчиков выберите пункт Статус Mi Unlock, при запросе разрешений выберите Согласен (Рис.5).

Рис.5

.

6. В разделе Статус Mi Unlock нажмите Связать аккаунт с устройством, после успешной привязки аккаунта, появится надпись: Процесс завершен. Mi аккаунт теперь связан с этим устройством (Рис.6).

Рис.6

.

II. Установка ADB (Android Debug Bridge) драйверов

1. Скачайте (прим. ссылки для скачивания в начале руководства): Драйверы ADB, Драйверы USB для смартфона, Программу Mi Unlock Tool, программу Mi Flash и программное обеспечение (прошивка) для смартфона POCO M3 Pro 5G, а затем распакуйте их (Рис.7).

Рис.7

.

2. Откройте распакованную папку ADB+driver+v1.17+lite, затем запустите файл setup (прим. если у Вас 32-разрядная система следует запускать файл setup_x86) (Рис.8).

Рис.8

.

3. В открывшемся мастере установки драйверов устройств нажмите Далее, после чего начнется процесс установки драйверов (Рис.9).

Рис.9

.

4. В открывшемся окне Безопасность Windows нажмите Установить (Рис.10).

Рис.10

.

5. После успешной установки драйверов нажмите Готово (Рис.11).

Рис.11

.

III. Установка USB драйверов для POCO M3 Pro 5G

1. Откройте, скачанную ранее, папку QDLoader+HS-USB+Driver и запустите файл QDLoader HS-USB Driver_64bit_Setup (прим. если у Вас 32-разрядная система следует запускать файл QDLoader HS-USB Driver_32bit_Setup) (Рис.12).

Рис.12

.

2. В открывшемся окне выберите значение по умолчанию WWAN-DHCP is not used to get IPAddress, затем нажмите Next (Рис.13).

Рис.13

.

3. В открывшемся окне мастера установки USB драйверов нажмите Next (Рис.14).

Рис. 14

.

4. В открывшемся окне выберите пункт I accept the terms in the license agreement и нажмите Next (Рис.15).

Рис.15

.

5. Для установки драйверов нажмите Install (Рис.16).

Рис.16

.

6. После успешной установки USB драйверов, нажмите Finish, а затем перезагрузите компьютер (Рис.17).

Рис. 17

.

IV. Разблокировка загрузчика POCO M3 Pro 5G

1. Выключите смартфон и извлеките SIM-карту (прим. к которой привязан Mi аккаунт), затем вставьте SIM-карту в другой смартфон. Переведите смартфон POCO M3 Pro 5G в режим Fastboot, для этого на выключенном смартфоне зажмите одновременно кнопку включения и уменьшения громкости. После появления на дисплее изображения с надписью FASTBOOT — отпустите зажатые кнопки (Рис.18).

Рис.18

.

2. Откройте, скачанную ранее, папку miflash_unlock-en-5.5.224.24 и запустите файл batch_unlock (Рис.19).

Рис.19

.

3. Подключите смартфон POCO M3 Pro 5G (находящийся в режиме Fastboot), USB кабелем к компьютеру, после чего, в окне программы Mi Flash Unlock Tool нажмите Refresh (Рис.20).

Рис.20

.

4. Убедитесь, что смартфон отображается в программе Mi Flash Unlock Tool, а статус смартфона Locked, после чего нажмите Sign in (Рис.21).

Рис. 21

.

5. В открывшемся окне, в соответствующих полях, введите номер Mi аккаунта и пароль от него, затем нажмите Sing in (Рис.22).

Рис. 22

.

6. В окне верификации нажмите Send. На номер телефона, привязанный к Mi аккаунту придет SMS с кодом (прим. SIM-карта должна быть вставлена во второй смартфон) (Рис.23).

Рис.23

.

7. Введите полученный по SMS код в соответствующее поле, затем нажмите Submit (Рис.24).

Рис.24

.

8. Убедитесь, что Вы вошли в аккаунт, затем нажмите Unlock, после чего начнется процесс разблокировки устройства (Рис.25).

Рис.25

.

9. После окончания разблокировки, статус устройства изменится на Unlocked. На этом процесс разблокировки завершен, отсоедините устройство от компьютера и перезагрузите (прим. выключите и включите устройство через кнопку питания) (Рис.26).

Рис.26

.

V. Прошивка смартфона POCO M3 Pro 5G

1. Переведите смартфон POCO M3 Pro 5G в режим Fastboot, для этого на выключенном смартфоне зажмите одновременно кнопку включения и уменьшения громкости. После появления на дисплее изображения с надписью FASTBOOT — отпустите зажатые кнопки (Рис.27).

Рис.27

.

2. Откройте, скачанную ранее, папку MiFlash20210226 и запустите файл XiaoMiFlash (Рис.28).

Рис.28

.

3. В открывшемся окне Driver нажмите Install, после окончания установки драйверов нажмите ОК (Рис.29).

Рис.29

.

4. Подключите смартфон POCO M3 Pro 5G (находящийся в режиме Fastboot), USB кабелем к компьютеру, после чего, в окне программы MiFlash 2021.2.26.0 нажмите Refresh. Убедитесь, что устройство отбражается в программе (Рис.30).

Рис.30

.

5. В программе MiFlash 2021.2.26.0 нажмите select, в открывшемся окне откройте, скачанную ранее, папку с прошивкой (прим. в данном примере имя папки с прошивкой: camellian_id_global_images_V12.0.4.0.RKSIDXM_20210813.0000.00_11.0_global_e8b6b36cdd), обратите внимание, что она содержит вложенные папки: images и MI_FFU, затем нажмите ОК (Рис.31).

Рис.31

.

6. Выберите пункт clean all and lock, затем нажмите flash, после чего начнется процесс прошивки устройства (Рис.32).

Рис.32

.

7. После завершения процесса прошивки, убедитесь, что status: flash done, а result: success. После окончания прошивки, устройство перезагрузится и его можно отключить от компьютера (Рис.33).

Рис.33

.

VI. Настройка смартфона POCO M3 Pro 5G после прошивки

1. После загрузки устройства, нажмите Open Wi-Fi settings, включите Wi-Fi и подключитесь к доступной сети (например к домашнему роутеру или раздайте Wi-Fi с другого смартфона), затем введите пароль от привязанного ранее Mi аккаунта и нажмите Activate (Рис.34).

Рис.34

.

2. После загрузки смартфона, станет доступна запись звонков, а в разделе о телефоне прошивка изменится на 12.0.4.0 (RKSIDXM) (Рис.35).

Рис.35

.

Прошивка смартфона POCO M3 Pro 5G завершена!

.