Смена IMEI на модеме Huawei E8372h-153 (MTC 8211F)

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В статье подробно описан способ смены IMEI на модеме Huawei E8372h-153 (он же MTC 8211F) с помощью программ: DC-Unlocker 2 Client (AT-команды) , Huawei Code Reader V4 (для получения OEM кода) и онлайн генератора IMEI.

IMEI — (международный идентификатор мобильного оборудования) — число (обычно 15-разрядное в десятичном представлении), уникальное для каждого использующего его аппарата.

Основные причины смены IMEI:

— Получение возможности использования безлимитных тарифов предназначенных только для смартфонов;

— Ограничение отслеживания трафика оператором связи;

— В целях обеспечения информационной безопасности.

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ВАЖНО! Вся информация, представленная в данной статье, носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством к действию. Администрация сайта не несет никакой ответственности за Ваши действия. Категорически противозаконно менять IMEI в целях присвоения чужой собственности!

Для смены IMEI на модеме Huawei E8372h-153 (он же MTC 8211F) понадобятся:

1. Компьютер с установленной операционной системой Windows 7/8/8.1/10;

2. Модем Huawei E8372h-153 (он же MTC 8211F);

3. Онлайн генератор IMEI (если нет заранее приготовленного IMEI для смены);

4. Драйвер (FC Serial Driver) для модема Huawei E8372h-153;

Скачать FC Serial Driver

5. Программа DC-Unlocker 2 Client для сбора информации и смены IMEI на модеме;

Скачать DC-Unlocker 2 Client

6. Программа Huawei Code Reader V4 для получения OEM кода модема.

Скачать Huawei Code Reader V4

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I. Установка FC Serial Driver для модема Huawei E8372h-153

1. Распакуйте (прим. с помощью WinRAR или просто открыть через Проводник) ранее скачанные Вами архивы: FC Serial Driver, DC-Unlocker 2 Client и Huawei Code Reader V4 (Рис.1).

Рис.1

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2. Откройте папку FC_Serial_Driver_Setup, затем кликните правой кнопкой мыши на файл FC_Serial_Driver_Setup, и выберите пункт Запуск от имени администратора (Рис.2).

Рис.2

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3. В открывшемся окне мастера установки FC Serial Driver нажмите Далее (Рис.3).

Рис.3

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4. Выберите место установки FC Serial Driver (прим. по умолчанию это: C:\Program Files\FC Serial Driver), затем нажмите Установить (Рис.4).

Рис.4

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5. После завершения установки FC Serial Driver нажмите Закрыть (Рис.5).

Рис.5

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II. Определение модема Huawei E8372h-153 с помощью программы DC-Unlocker 2 Client

1. Вставьте модем Huawei E8372h-153 в USB разъём и дождитесь, пока Windows определит модем и автоматически установит для него драйверы. Откройте папку dc-unlocker2client_1.00.1430, затем кликните правой кнопкой мыши на файл dc-unlocker2client, и выберите пункт Запуск от имени администратора (Рис.6).

Рис.6

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2. В открывшемся окне программы DC-Unlocker 2 Client в разделе Select manufactured установите значение: Huawei modems, а в разделе Select model установите значение: Auto detect (recommended), затем нажмите на иконку с изображением лупы (Рис.7).

Рис.7

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3. В окне программы DC-Unlocker 2 Client в разделе Select model отобразится надпись Huawei E8372h, а в разделе Ports, в пункте Application отобразится COM-порт с ответствующим номером (прим. в данном примере это COM3, у Вас он может отображаться под другим номером). В нижней части окна программы DC-Unlocker 2 Client отобразится информация с данными о модеме. Если вся информация отображается корректно, значит DC-Unlocker 2 Client на данном этапе можно можно закрыть (в противном случае программу DC-Unlocker 2 Client необходимо перезапустить и повторить процедуру определения модема) (Рис.8).

Рис.8

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III. Получение OEM кода для модема Huawei E8372h-153 с помощью программы Huawei Code Reader V4

1. Откройте папку Huawei_codereader_v4, затем кликните правой кнопкой мыши на файл Huawei_codereader_v4_TrustOff.ru, и выберите пункт Запуск от имени администратора (Рис.9).

Рис.9

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2. В открывшемся окне программы Huawei_codereader_v4 нажмите Read Info (Рис.10).

Рис.10

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3. После того как в окне программы Huawei_codereader_v4 отобразится информация о модеме, нажмите OEM Code (Рис.11).

Рис.11

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4. Подождите пока программа Huawei_codereader_v4 вычислит OEM код. Полученный OEM код отобразится в строке OEM Code. Настоятельно рекомендуется его запомнить или записать т.к. он понадобится для смены IMEI модема. После получения OEM кода, программу Huawei_codereader_v4 можно закрыть (Рис.12).

Рис.12

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IV. Получение IMEI с помощью онлайн генератора

Если у Вас нет заранее заранее заготовленного IMEI (например от старого/сломанного телефона), то Вы можете воспользоваться онлайн генератором IMEI, который представлен ниже. Нажмите на кнопку Сгенерировать IMEI номер, затем скопируйте/запишите сгенерированный 15-значный код.











V. Смена IMEI на модеме Huawei E8372h-153 с помощью программы DC-Unlocker 2 Client

1. Запустите программу DC-Unlocker 2 Client и определите с помощью неё Ваш модем (прим. см. раздел II данной статьи). В нижней части окна программы введите: AT^DATALOCK=»00000000″ (прим. вместо: 00000000 — введите полученный Вами ранее OEM код. Обратите внимание, что кавычки, вокруг введенного Вами OEM кода — обязательны!) и нажмите Enter. После получения ответа ok, в новой строке введите AT^CIMEI=»000000000000000″ (прим. вместо: 000000000000000 — введите 15-значный IMEI, который необходимо установить. Обратите внимание, что кавычки, вокруг введенного Вами IMEI — обязательны!) и нажмите Enter. После получения ответа ok — программу DC-Unlocker 2 Client можно закрыть (Рис.13).

Рис.13

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2. В качестве проверки, запустите программу DC-Unlocker 2 Client и определите с помощью неё Ваш модем (прим. см. раздел II данной статьи), убедитесь, что внесенные изменения вступили в силу и IMEI был успешно изменен.

Рис.14

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Надеемся, что данная статья помогла Вам!