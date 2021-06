Прошивка смартфона Samsung Galaxy J7 (SM-J730FM/DS) при помощи программы Odin3

Share

В данном руководстве подробно описан и продемонстрирован процесс прошивки смартфона Samsung Galaxy J7 SM-J730FM/DS при помощи программы Odin3.

Odin3 — утилита, которая служит для «прошивки» смартфонов и планшетов на базе операционной системы Android от Samsung. Также с ее помощью можно получить обновления операционной системы для вашего гаджета раньше даты их официального выпуска. Кроме того, Odin3 дает возможность установить ядро, модем и прочие компоненты прошивки.

ВАЖНО! Перед тем как начинать прошивку смартфона сделайте резервную копию данных и сохраните её на внешний носитель (например: SD-карту, флешку или ПК) т.к. все Ваши личные данные (музыка, фотографии, видео, журнал вызовов, контакты, SMS и т.п.), находящиеся на внутренней памяти смартфона, будут удалены. Перед тем как начинать прошивку смартфона сделайте резервную копию данных и сохраните её на внешний носитель (например: SD-карту, флешку или ПК) т.к. все Ваши личные данные (музыка, фотографии, видео, журнал вызовов, контакты, SMS и т.п.), находящиеся на внутренней памяти смартфона, будут удалены. Подключать смартфон желательно оригинальным кабелем. Прошивку для смартфона необходимо сохранить в папке, путь к которой содержит только латинские буквы. Важно отметить, что внезапное отключение компьютера в процессе работы программы может привести к серьезным проблемам с работой смартфона, вплоть до полной потери работоспособности. В любом случае, пользоваться Odin3, даже с соблюдением всех вышеуказанных условий, рекомендуется только людям, которые имеют опыт в «прошивке» устройств. Строго следуйте инструкции и тогда никаких проблем у Вас не возникнет.

Процесс прошивки показан на примере модели Samsung Galaxy J7 SM-J730FM/DS, однако данное руководство полностью подходит для прошивки практически всех смартфонов Samsung выпущенных после 2012 года. Все действия производятся на ОС Windows 7 x64 (на ОС Windows 8/8.1/10 все действия производятся аналогичным образом).

Для прошивки смартфона понадобятся:

1. Заряженный смартфон (не менее 80% заряда);

2. USB кабель (желательно оригинальный);

3. Программа Odin3 (рекомендуется использовать версию Odin3 v.3.14.4 или выше);

Скачать Odin3 v.3.14.4

4. Драйверы USB необходимые для прошивки (Samsung USB Driver for Mobiles Phones);

Скачать Samsung USB Driver

5. Прошивка для Samsung Galaxy J7 SM-J730FM/DS (если у Вас другая модель, используйте файлы прошивки для своей модели смартфона, в данном руководстве используется прошивка: SEK-J730FMXXU7CSK2_J730FMOXY7CSK1-20191225).

Скачать прошивку для SM-J730FM/DS

Порядок прошивки смартфона Samsung Galaxy J7 SM-J730FM/DS при помощи Odin3

1. Распакуйте скачанные: программу Odin3, драйвер (Samsung USB Driver for Mobiles Phones) и прошивку (Рис.1).

Рис.1

2. Запустите распакованный файл SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones, в открывшемся окне установки нажмите Далее (Рис.2).

Рис.2

3. Выберите язык и регион (по умолчанию: Russia), затем нажмите Далее (Рис.3).

Рис.3

4. Выберите место установки драйверов (по умолчанию: C:\Program Files\Samsung\USB Drivers) и нажмите Установка (Рис.4).

Рис.4

5. После успешной установки драйверов нажмите Готово (Рис.5).

Рис.5

6. Откройте распакованную папку Odin3_v3.1.14.4 и запустите файл Odin3_v3.1.14.4 (Рис.6).

Рис.6

7. В открывшемся окне нажмите OK (Рис.7).

Рис.7

8. На заряженном (минимум на 60%), выключенном смартфоне, зажмите одновременно и удерживайте 5-7 секунд кнопки: «Включения питания» (Power), «Домой» (Home) и «Уменьшения гомкости» (Volume -) (Рис.8).

Рис.8

9. После появления на экране предупреждения, отпустите зажатые ранее кнопки и нажмите (один раз) на кнопку «Увеличения гомкости» (Volume +) (Рис.9).

Рис.9

10. После появления надписи на дисплее Downloading… Do not turn off target, подключите смартфон через USB к компьютеру (прим. на котором ранее Вы устанавливали USB драйверы, программу Odin3 и скачивали файлы прошивки) (Рис.10).

Рис.10

11. В программе Odin3 убедитесь, что смартфон подключился: В поле ID:COM будет отображен номер COM-порта (прим. в данном руководстве это COM5, но у Вас он может быть под другим номером)., а в окне Log должна присутствовать надпись Added. Затем нажмите кнопку BL (Рис.11).

Рис.11

12. В открывшемся окне, откройте распакованную ранее папку SEK-J730FMXXU7CSK2_J730FMOXY7CSK1-20191225 с прошивкой, затем выберите файл начинающийся на BL_… и нажмите кнопку Открыть (Рис.12).

Рис.12

13. Убедитесь, что предыдущий файл загрузился, затем нажмите кнопку AP (Рис.13).

Рис.13

14. В открывшемся окне, откройте распакованную ранее папку SEK-J730FMXXU7CSK2_J730FMOXY7CSK1-20191225 с прошивкой, затем выберите файл начинающийся на AP_… и нажмите кнопку Открыть (Рис.14).

Рис.14

15. Убедитесь, что предыдущий файл загрузился, затем нажмите кнопку CP (Рис.15).

Рис.15

16. В открывшемся окне, откройте распакованную ранее папку SEK-J730FMXXU7CSK2_J730FMOXY7CSK1-20191225 с прошивкой, затем выберите файл начинающийся на CP_… и нажмите кнопку Открыть (Рис.16).

Рис.16

17. Убедитесь, что предыдущий файл загрузился, затем нажмите кнопку CSC (Рис.17).

Рис.17

18. В открывшемся окне, откройте распакованную ранее папку SEK-J730FMXXU7CSK2_J730FMOXY7CSK1-20191225 с прошивкой, затем выберите файл начинающийся на CSC_… и нажмите кнопку Открыть (Рис.18).

Рис.18

19. Убедитесь, что все необходимые файлы загружены, затем нажмите кнопку Start (Рис.19).

Рис.19

20. Начнется процесс «прошивки»смартфона. Во время прошивки не выключайте компьютер и не отсоединяйте смартфон (Рис.20).

Рис.20

21. После окончания прошивки появится надпись PASS!, убедитесь, что в окне Log присутствуют надписи:

All threads completed. (succeed 1 / failed 0) — прошивка успешно установлена без ошибок;

Removed!!! — смартфон можно отсоединить от компьютера и включить.



Рис.21

Прошивка смартфона Samsung Galaxy J7 SM-J730FM/DS при помощи программы Odin3 завершена!

